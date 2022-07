Vita pubblica e privata di Arrigo, tra omicidi misteriosi legati tra loro da enigmi e indovinelli che spettatori e lettori sono spinti a sciogliere, diventando loro stessi abitante della Roma medievale. Il prossimo venerdì 15 luglio, dalle ore 19:30, parte con una conferenza-spettacolo di Massimo Arcangeli, docente di Linguistica italiana all’Università di Cagliari, già responsabile scientifico mondiale del Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri, la rassegna “Saperi & Sapori. Libri, arte, tarallucci e vino”, prodotta da “la Massarìa – agriresort” e ideata da Paola Grillo che ne cura la direzione artistica.

Un ciclo di cinque incontri originali, inseriti nel contesto rurale della piana del Tavoliere, sulla Strada Provinciale 83 che collega Stornara a Orta Nova, in provincia di Foggia, lungo la Via Francigena, sul tracciato dell’antica Via Appia Traiana e fra i tratturi della Transumanza, nato dall’idea di portare libri, scrittori e lettori allo scoperto, immergendosi nel verde de “la Massarìa” per far “assaggiare” arte, musica, poesia, storia, letteratura, economia e “finire a tarallucci e vino”, ma sul serio, continuando l’incontro con gli autori con un pre-cena al tramonto.

La rassegna si svolge in collaborazione con la Biblioteca “La Magna Capitana”, la libreria “UBIK” di Foggia, il Gruppo di lettura “Gli Spaginati” e gode degli auspici del Centro per il Libro e la Lettura.

Si comincia venerdì prossimo con la conferenza spettacolo “Arrigo – Storia e vita quotidiana di un mercante nella Roma d’inizio Trecento” del linguista e saggista Massimo Arcangeli, preceduta da un intervento della direttrice del Polo Biblio Museale di Foggia, Gabriella Berardi.

Venerdì 22 luglio, un’altra conferenza-spettacolo, tenuta dal dantista e scrittore Trifone Gargano, intitolata “Dante proibito”: una celebrazione di Dante con la visione divergente di un “classico attivo”, capace di essere presente nei diversi codici espressivi contemporanei, dal fumetto, alla canzone pop e rock, ai romanzi, ai selfie, ai brand alimentari, agli stili comunicativi social fulminanti, sentenziosi e arguti, ai giochi enigmistici.

Poesia e musica venerdì 29 luglio, con le “Libere storie d’amore” del poeta e cantautore Antonio Di Stolfo. Si riprende venerdì 26 agosto con l’illustratrice e scrittrice Florisa Sciannamea e le sue tavole illustrate e opere realizzate ‘en plein air’ tra i dieci ettari di campagna e i tre ettari di ulivi de “la Massarìa”, alle porte di Stornara. Si chiude venerdì 2 settembre, con “Il giudicato”, l’Italia attraverso gli occhi dei Millenials, dell’imprenditore e scrittore Giuseppe Sciretta.

Gli incontri e il pre-cena sono ad accesso libero e si svolgeranno tutti a “la Massarìa – agriresort”, SP 83, Orta Nova – Stornara [https://goo.gl/maps/Ejgjr4YBSTWzSkWz9].

