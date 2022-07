Le Associazioni “Giovanni Panunzio – Eguaglianza Legalità Diritti”, Misericordia di Orta Nova (FG), Teatro della Polvere, Collettivo “Mediante”, con la collaborazione di AVL, hanno organizzato per la data del 15 luglio 2022, dalle ore 18.30 presso la sede della Misericordia in Orta Nova, Via Puglie, un incontro nel nome di Mario Nero e di Giovanni Panunzio dal titolo “Me Morìa”, il quale coniuga il sacrificio di due coraggiosi foggiani, che hanno combattuto la mafia a viso aperto e il senso della memoria delle loro vite, così forte e feconda ancora oggi.

Un segno rosso vivo, che traccia una M e una serie di linee spezzate, costituisce la realizzazione grafica dell’artista Pasquale Oa, racchiusa nella locandina di presentazione dell’incontro e che già di per sé esprime molto del solco lasciato dal Testimone di Giustizia Mario Nero nella sua terra, così come ancora oggi lo rievochiamo.

Ne parleranno gli esponenti della Misericordia di Orta Nova, con i saluti del Segretario Gaetano Volpe, la Vicepresidente dell’Associazione intitolata a Giovanni Panunzio, Giovanna Belluna, con il Presidente Dimitri Cavallaro Lioi, e, soprattutto, con i parlamentari Rosa Menga e Mario Furore e con Paolo Iannucci, Capo della Sezione Operativa della D.I.A. di Foggia. Un importante momento di confronto tra Istituzioni, rappresentate da esponenti di rilievo della comunità, e mondo dell’associazionismo e dell’antimafia sociale: realtà del nostro territorio che possono e debbono cooperare nel contrasto alla mafia e alla corruzione, secondo metodologie e obiettivi che verranno esposti durante l’incontro aperto alla comunità di Orta Nova, cittadina di origine di Mario Nero e anch’essa gravata da una presenza mafiosa ancora oggi di non poco conto, nonostante la forte azione repressiva da parte degli Organi dello Stato.

“Anche per questi motivi va sottolineata l’importante e significativa presenza del Dirigente della D.I.A. di Foggia, che apre innovativi percorsi di cooperazione e collaborazione tra differenti livelli della nostra comunità – si legge nel comunicato -. All’incontro sono stati invitati anche i rappresentanti del Comune di Orta Nova, per fare con loro il punto della situazione, tra le altre cose, rispetto all’intitolazione a Mario Nero di un bene confiscato alla mafia nel territorio comunale, come preannunciato dallo stesso Sindaco della cittadina subito dopo la prematura scomparsa del Testimone di Giustizia del processo per l’omicidio di Panunzio. Accanto agli interventi degli ospiti vi saranno le riflessioni e i talenti degli artisti che hanno contribuito all’organizzazione della serata, con un monologo dedicato a Mario Nero, scritto da Marcello Strinati e interpretato da Stefano Corsi, e alcune videoinstallazioni a cura del Collettivo “Mediante” dedicate a Nero e alla lotta contro la mafia”.

Collabora alla serata anche AVL, un importante soggetto privato di Foggia che si contraddistingue per il suo prezioso apporto nella realizzazione di eventi artistici e culturali in Capitanata e in tutta Italia.

