Entra nel vivo il mercato del Foggia, con l’obiettivo di rivestire un ruolo da protagonisti il prossimo anno. Di ieri la notizia dell’acquisizione delle prestazioni sportive di Giovanni Di Noia. Il centrocampista classe ’94 si è legato al club rossonero fino al 30 giugno 2024. Si tratta di un tassello importante per lo scacchiere rossonero: alto 180 cm, mancino, Di Noia è un autentico un “play”, bravo sia nella fase d’impostazione che di rottura.

Le trattative portate avanti dal ds Belviso non si fermano qui. Con la Ternana si cerca di chiudere a ore le trattative per portare a Foggia Diego Peralta e Aniello Salzano. Si tratta di due obiettivi importanti, che andrebbero a rinforzare decisamente l’organico a disposizione del tecnico Boscaglia. Vicino anche l’acquisto del bomber Costantino del Monterosi mentre da indiscrezioni filtra che Oliver Kragl dovrebbe presentarsi nel ritiro in Friuli Venezia Giulia per convincere tecnico e staff a rimanere in rossonero per la prossima stagione.

Intanto, la prossima settimana sarà anche quella buona per la presentazione della campagna abbonamenti. Previste agevolazioni per le famiglie, un po’ come avvenuto per la vendita dei biglietti in occasione delle ultime gare interne della scorsa stagione. Le trattative di mercato delle ultime ore potrebbero spingere anche i tifosi a sottoscrivere gli abbonamenti.