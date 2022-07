Partirà dalla prossima settimana, al botteghino e su circuito Vivaticket, la vendita degli abbonamenti per la prossima stagione del calcio Foggia, che segna anche il ritorno sulle maglie dello storico stemma dei satanelli. I prezzi vanno dai 700 euro della Centralissima ai 230 euro della Tribuna Est e i 120 euro delle curve. Previste agevolazioni per la Tribuna Est: due adulti più un bambino pagheranno 430 euro, due adulti più due bambini 545 euro, quattro adulti 640 euro. Per gli abbonati, non ci sarà la giornata pro-Foggia come accaduto invece lo scorso anno.

A dare una spinta alle tessere sarà inevitabilmente il mercato che proprio in queste ore sta segnando una accelerata. Oggi firmerà Diego Peralta dalla Ternana, come annunciato dallo stesso presidente del Foggia Canonico in occasione della conferenza stampa di presentazione della campagna abbonamenti. E quello di oggi potrebbe essere il giorno buono anche per l’attaccante del Modena Ogunseye per il cui ingaggio mancherebbero solo formalità. Al ritiro in Friuli Venezia Giulia ci sarà anche Olivera Kragl, avvistato nei giorni scorsi a Foggia e deciso a convincere mister Boscaglia a rimanere. Quello che si sta costruendo pare insomma essere un Foggia d’assalto, che avrà tutte le carte in regola per giocarsi la promozione in serie B.