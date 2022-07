Parte ufficialmente la stagione 2022/2023 del Foggia targato Boscaglia, alla ricerca di conferme per vivere una stagione da protagonista. I rossoneri si sono ritrovati stamane per la partenza in Fruili Venezia Giulia, tra i comuni di Camporosso In Valcanale e Malborghetto. A Camporosso il Foggia alloggerà presso l’Hotel Spartiacque mentre al Centro Sportivo di Malborghetto (a pochi km) verranno effettuate le prime sedute di allenamento e la preparazione atletica.

Sono 19 i convocati: si tratta dei portieri Nobile, Dalmasso; i difensori Garattoni, Sciacca, Di Pasquale, Rizzo, Nicolao, Malomo; i centrocampisti Petermann, Odjer, Peschetola, Di Noia, Rizzo Pinna e gli attaccanti Turchetta, Curcio, Peralta, Vitali, Tonin, Ogunseye. Ma il mercato del Foggia non finisce qui: nelle prossime ore potrebbero infatti essere annunciati il difensore del Milan Luca Stanga (classe 2002) ed il trequartista Andrea Schenetti (svincolato dopo l’esperienza alla Virtus Entella). Per Kragl deciderà lo staff tecnico dopo averlo visto all’opera proprio in ritiro.

Intanto, la settimana prossima partirà la vendita degli abbonamenti per assistere alle gare interne allo Zaccheria. Oltre che al botteghino, si potranno sottoscrivere le tessere anche sul circuito Vivaticket.