Continua la preparazione del Calcio Foggia nel ritiro pre campionato in Friuli Venezia Giulia. Con il gruppo rossonero c’è anche l’ex Oliver Kragl, che dovrà ora convincere Boscaglia di essere pronto a dare il suo contributo alla causa rossonera. Kragl ha rifiutato le avances del Monopoli e ha tutte le intenzioni di restare nel Foggia. Una opzione che non dispiacerebbe ai tifosi rossoneri, che conservano ottimi ricordi dei trascorsi del tedesco con i satanelli.

A proposito di tifosi, il Foggia sulla propria pagina facebook comunica che per gli abbonati della stagione 2021/2022 che vorranno esercitare il diritto di prelazione conservando stesso settore e stesso posto, oltre alla vendita online per la sottoscrizione del tagliando stagionale 2022/2023 è disponibile l’ex Foggia Store in via Zara 87.

Il punto è aperto da oggi e chiuderà sabato 30 alle 12:30. La vendita continuerà online fino a domenica 31 luglio.

La vendita libera avrà invece nizio lunedì 1 agosto alle 16:30 con le stesse modalità sopra elencate.

Per sottoscrivere l’abbonamento 2022/2023 presso il punto vendita di via Zara 87 bisognerà munirsi di documento di riconoscimento in corso di validità, fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, fotocopia del codice fiscale e abbonamento della stagione 2021/2022.

Per coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento online sarà comunicato in seguito quando ritirare la card per accedere allo Stadio Zaccheria.