Il Comune di Stornarella ha accolto i viandanti della 40° Marcia Francescana impegnati in un cammino di dieci giorni (dal 24 luglio al 4 agosto). L’evento, che coinvolge ogni anno qualche migliaio di giovani di tutta Italia e dell’Europa, è dedicato a coloro che desiderano impegnarsi in un breve itinerario spirituale per dare luce alla propria vita interiore e raggiungere a piedi la meta di Assisi.

I giovani si sono radunati il 24 luglio a Troia, dove hanno vissuto, il 25 luglio, una giornata di ritiro e preparazione spirituale alla marcia francescana e il 26 luglio hanno raggiunto Bovino dopo 19 chilometri a piedi, poi da Bovino ad Accadia per altri 20 chilometri, e a seguire il tragitto Accadia – Candela per circa 24 km.

comunicato stampa