“Noi promettiamo serietà, efficientare il sistema, combattere l’evasione, avere maggiori entrate per il sociale. E lo faremo con persone che hanno consapevolezza che oggi ci vuole impegno concreto”. Punta a differenziarsi da Letta e Meloni il Terzo Polo con Azione-Italia Viva Calenda per bocca del Presidente di Italia Viva Ettore Rosato, intervenuto alla conferenza stampa di presentazione delle liste del terzo polo, assieme ai candidati Rosa Cicolella, Savino Danaro e Chiara D’Errico per la Camera dei Deputati e Lorenzo Frattarolo e Nunzio Angiola per il Senato della Repubblica.

Restando alle prossime elezioni politiche, fa ancora eco la visita del leader della Lega, Matteo Salvini, a Foggia per presentare la candidatura di Joseph Splendido in un noto ristorante cittadino. Diversi i temi trattati, tra cui abolizione della Legge Fornero, Flat tax al 15% per tutti, riforma delle pensioni. L’ultima volta di Salvini a Foggia fu con la discussa “consegna” delle chiavi della città da parte dell’allora sindaco Landella. Proprio su questo episodio è tornato Raffaele Piemontese, candidato nelle file del Pd: Matteo Salvini sappia che la serratura del Comune di Foggia è cambiata. Le chiavi che due anni fa gli ha consegnato Landella non aprono più. È vero, Foggia ha bisogno di un sindaco! Il capo della Lega Nord stia tranquillo: saranno i foggiani a scegliersi il prossimo primo cittadino”, ha commentato sulla propria pagina Facebook.