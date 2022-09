Grande successo per l’Open Day organizzato dalla Soccer Stornara presso il Campo Sportivo San Rocco della cittadina dei Reali Siti. L’evento, organizzato dalla società biancoverde, ha permesso a tanti giovani, a partire dalle categorie Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti, di fare calcio sotto lo sguardo vigile dei tecnici Michele Schiavone e Pino De Martino, che si dedicheranno anche quest’anno alla crescita di giovani calciatori, con l’obiettivo di approcciarsi al mondo del calcio, condividendo i valori dello sport, attraverso la passione e la socialità finalmente ritrovata.

Tante le adesioni alla stagione che sta per iniziare, che vedrà la società guidata da Michele Schiavone e dalla famiglia Posilipo, sia con la scuola calcio che con la prima squadra, per portare in alto il nome di Stornara.

comunicato stampa