Ha ripreso gli allenamenti il Foggia in vista del posticipo di lunedì sera fuori casa contro il Picerno. Una gara che ha già il sapore di sfida importante, che i rossoneri dovranno affrontare con estrema attenzione. Gli uomini di Boscaglia sono chiamati al riscatto dopo la sconfitta interna contro il Latina nel debutto: un altro passo falso porterebbe in salita il cammino di Peralta e soci in questo primo scorcio di campionato. Con la truppa rossonera ci sarà anche Malomo, uscito anzitempo domenica scorsa per dolori al torace. Gli esami strumentali cui si è sottoposto il calciatore non hanno infatti evidenziato nulla di grave.

Guarda invece già al mercato degli svincolati l’Audace Cerignola che attende in casa il Giugliano nella prossima giornata. Dopo Montaperto, esterno offensivo cresciuto nelle giovanili dell’Empoli, sull’Ofanto è pronto a trasferirsi Blondett, difensore classe 1992 e svincolatosi dalla Fermana. Per Pazienza si trattarebbe di un rinforzo di qualità per il reparto difensivo.