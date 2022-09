Pari del Foggia a Potenza nella quarta giornata del campionato di Serie C. Di Schenetti la rete rossonera dopo il vantaggio dei padroni di casa firmato da Caturano. Protagonista è stato il portiere rossonero Nobile che ha evitato guai peggiori parando il rigore nel finale.



Pari, ma di tutt’altro sapore, per l’Audace Cerignola che ferma in casa il Catanzaro per 2-2. Una partita scoppiettante risoltasi solo alla fine con il pari calabrese di Pontisso nel recupero, che conferma il buono stato di forma degli ofantini contro una compagine che lotta per vincere il campionato.



Primo successo stagionale invece per l’Orta Nova, che al FIGC di Foggia batte 1-0 l’Incedit con la rete di Lanzone al 28′ della prima frazione. Un successo in una gara ben giocata da parte della formazione di Francesco Bonetti che guarda con più serenità alle prossime gare.