“Non abbiamo tempo per goderci quanto fatto, domani è una partita di quelle che indietro non si deve andare. Pretendo dai miei che ci sia la stessa determinazione di fare risultato. Mi auguro che questa crescita ci sia anche domani”. Dopo la vittoria contro il Crotone, Fabio Gallo carica i suoi in vista della sfida a Castellamare di Stabia in programma domani sera. Una gara difficile, come ammette lo stesso tecnico, perchè “è una squadra con ottime individualità e il loro allenatore è molto attento ai particolari”.

Il Foggia dovrà fare a meno sicuramente di Di Noia, squalificato, ed è chiamato a una prova di carattere per dimostrare che è davvero “guarito” dai malanni di inizio stagione. “Penso che i ragazzi siano pronti atleticamente, non penso più alla gara di sabato. Abbiamo lavorato poco ma mi auguro che i concetti siano rispettati”, spiega Gallo.