Con delibera di giunta n° 181 del 14/10/2022 anche l’amministrazione comunale di Orta Nova ha deciso di approvare il “patto per la lettura” I patti per la lettura sono strumenti di governance riconosciuti dalla legge 15/2020 per la promozione e sostegno della lettura.

“Infatti riteniamo che la lettura sia un diritto fondamentale di tutti i cittadini e sia uno strumento insostituibile di accesso alla conoscenza e di crescita personale e collettiva, per esercitare una cittadinanza piena e responsabile – dice l’assessore alla Cultura di Orta Nova, Francesco Grillo -. La lettura e la conoscenza sono elementi indispensabili per l’emancipazione civile, sociale ed economica degli individui e per la costruzione di una società democratica, inclusiva, consapevole e attenta alle diversità”.

Il Patto nasce per coinvolgere istituzioni culturali, soggetti pubblici e privati, associazioni, biblioteche, scuole, e tutti i soggetti operanti nell’organizzazione di eventi di natura culturale per creare una rete cittadina di collaborazione permanente che si impegni nel creare situazioni che favoriscano la circolazione di idee e il pensiero critico.

Le attività organizzate nel Patto dovranno affrontare temi di interesse pubblico, questioni di genere, discriminazione, disuguaglianza, ambiente, salute, inclusività e pace. Il Patto favorirà l’esperienza della lettura in tutte le sue forme e in tutte le sue declinazioni

“Per questo ci rivolgiamo a tutte le realtà associative, e alle scuole, affinché possano aderire a questo tipo di iniziativa, sottoscrivendo il patto, attraverso la scheda di adesione che potranno trovare all’interno del sito istituzionale del comune di Orta Nova allegata alla delibera – aggiunge Grillo -. I sottoscrittori di questo patto si impegneranno a sostenere la rete territoriale per la promozione della lettura mettendo a disposizione le proprie competenze al fine di organizzare azioni congiunte affinché si crei una condivisione delle buone pratiche”.

comunicato stampa