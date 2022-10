Aveva ragione Gallo quando, nel pre-partita, aveva definito quella di oggi come la gara più difficile nella settimana del Foggia. In campo, i rossoneri ci mettono 52 minuti per prendere le misure all’Andria che aveva chiuso il primo tempo in vantaggio. Poi il 3-1 in rimonta e un atteggiamento completamente diverso nella ripresa che valgono tre punti e terzo risultato di fila.

Soddisfatto mister Gallo nel post partita: “Il primo tempo è il peggiore da quando sono qua, andavamo piano e senza aggressività. La reazione c’è stata nella ripresa, ai ragazzi ho detto che pretendevo qualcosa di diverso nei primi cinque minuti. Sono orgoglioso di allenare questo Foggia”.