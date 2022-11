Più forte delle vicende extrasportive di Canonico. Il Foggia espugna Viterbo e mette in cascina tre punti pesanti che lo proiettano addirittura a ridosso della zona playoff. Un miraggio, se si pensa appena a un mese fa. Merito delle due reti di Garattoni e Di Pasquale, ma soprattutto del carattere degli uomini di Gallo bravi a reagire dopo il pari laziale di Marotta.

Soddisfatto Fabio Gallo a fine gara: “La prima vittoria fuori casa è una vittoria voluta. È una vittoria della voglia di fare di questi ragazzi, credo che potevamo portare a casa un risultato con più gol. Merito a Fumagalli per le grandi parate e colpa nostra per aver peccato di leziosità sotto porta. Abbiamo vinto la partita in modo meritato”, spiega il tecnico.