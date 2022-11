Il Foggia si conferma bestia nera del Monopoli (sesta vittoria nel derby su 10 disputati al Veneziani) e lo batte per 2-0 meritatamente nella tredicesima giornata di Serie C girone C, al termine di una gara ben giocata e in cui la superiorità rossonera è stata evidente sin dalle prime battute. In un Veneziani senza tifosi rossoneri, dopo gli scontri con quelli dell’Avellino allo Zaccheria, a decidere la gara sono stati i gol di Di Pasquale al 15′ e di Vuthaj all’81. Troppo sterile la reazione del Monopoli di Pancaro che viene così raggiunto dai rossoneri a 18 punti in zona playoff.

Prossimo impegno per gli uomini di Gallo la sfida di mercoledì 16 alle 20.30 contro il Crotone allo Zaccheria; poi, sempre in casa, il derby di domenica prossima contro l’Audace Cerignola.