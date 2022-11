E’ prevista domani l’operazione di rimozione dei resti dell’elicottero caduto a Castelpagano, in agro di Apricena, lo scorso 5 novembre. E’ stato conferito infatti l’incarico per lo studio di fattibilità utile al trasferimento del relitto presso un deposito per la custodia giudiziale.

Foggia, intanto, ha proclamato il lutto cittadino dopo i funerali dei due piloti, Luigi Ippolito e Andrea Nardelli, morti nell’impatto assieme al medico del 118 Maurizio De Girolamo e alla famiglia slovena. Tanta la gente che ha deciso di partecipare alle esequie svoltesi entrambe in Cattedrale. Tra loro gli amici di una vita, che hanno ricordato la professionalità e l’umanità delle due vittime.