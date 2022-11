Obiettivo 10 mila euro. È il traguardo che si è fissato di raggiungere la 7ª edizione di “Ballando con le Stelle – Telethon”, grande manifestazione che si svolge a Lucera per la raccolta fondi a favore della ricerca sulle malattie genetiche rare. Quella del 2022-23 si presenta come un’edizione ancora più ricca, con ben 15 coppie di ballerini formate da Stelle (personaggi noti della città) che si esibiranno il prossimo 11 dicembre al Palazzetto dello sport in una gara di ballo insieme ai loro maestri e maestre professionisti della danza. In pista scenderanno, divisi in tre squadre, Lucio Fares (commercialista foggiano) e Maria Simona Gentile, Rosanna Postorino (attrice) e Raffaele Ferrante, Barbara Matera (già europarlamentare) e Sara Sollazzo, Tonio De Maio (consigliere Provincia di Foggia) e Katya Palma, Alessia Cacciatore (estetista) e Francesco Coccia, Diego Checchia (rapper) e Daniela Bognani, Martina Bloise (artista) e Claudio Russo, Miriam Russo (commerciante) e Luigi Battaglia, Enza La Cava (chef) e Massimo Grieco, Noemi Stordone (titolare lounge bar) e Luca Biondi, Claudia Maldonado (Associazione Argentina per il mondo) e Giacomo Siesto, Giambattista Morlacco (Ospedali Riuniti di Foggia) e Viviana Ercole, Francesco Loconte (bartender) e Lucia Zoppicante, Mario De Gennaro (Circolo Unione) e Simona Lombreglia, Alessandro Russo (titolare gelateria) e Valeria Chiarella. L’evento, che gode del patrocinio del Comune di Lucera, è organizzato dal Centro sportivo Casanova e si svolge in collaborazione con tredici associazioni cittadine che hanno rinnovato il loro impegno: Aido, Avis, Cif, Commercianti di Lucera, Danzarte, Servizio Emergenza Radio Radio Club “Cavalli”, Forum, Ginnastica “Luceria”, This is Art, Pro Loco, Rotary Club, Sbandieratori e musici “Città di Lucera” e Unitre, a cui si aggiungono i “grandi sostenitori”, aziende e privati che forniscono il loro contributo. “A distanza di dodici mesi siamo tornati con un entusiasmo maggiore e un forte desiderio di aiutare Telethon e tutte le persone affette da malattie rare – annuncia Biagio Russo, responsabile del Comitato organizzatore e referente Telethon per Lucera – perché la ricerca è importante per tutti. Dopo il record di oltre 9 mila euro raccolti lo scorso anno, che ha reso Lucera la città più generosa della provincia di Foggia, quest’anno ci impegneremo ancora di più per raggiungere i 10 mila euro da donare, confidando nel cuore d’oro della nostra comunità”. A parte i nomi delle Stelle e dei rispettivi maestri, nonché i colori delle tre squadre: bianca, rossa e verde, il direttore artistico della manifestazione, Carlo Ventola, e il direttore artistico della sezione ballo, il maestro Raffaele Ferrante, mantengono ancora il massimo riserbo sulle tante sorprese che il grande show ha in serbo quest’anno per il pubblico. “Con il ritorno al format di 15 coppie – rivelano – stiamo pensando a tre presentatrici, una per squadra, con grandi momenti artistici, grazie all’aggiunta di discipline come l’Hip Pop e alla ginnastica ritmica. Anche la Giuria sarà stellare, con personaggi del mondo dello spettacolo e non solo, perché la parola d’ordine è sempre donare divertendosi”. Il cartellone delle iniziative legate a Telethon si apre domenica 4 dicembre, alle 13.00, con il “Pranzo di beneficenza” nel Ristorante Sandro’s (Rampa alle Mura, 7). Si potrà degustare un menù preparato per l’occasione al costo di 28 euro a persona. Per prenotazioni si può chiamare il 392.2681793. Dal 28 novembre al 16 dicembre il Centro sportivo Casanova ospiterà un Torneo di Padel (per informazioni: 333.3725170), con l’intero ricavato destinato a Telethon. Domenica 15 gennaio 2023 i locali dell’Opera San Giuseppe ospiteranno un Torneo di Burraco (per informazioni: 335.8026898). Infine, si sta organizzando uno spettacolo al Teatro Garibaldi a cura della professoressa Melina De Troia. È già possibile effettuare delle donazioni acquistando i cuori di cioccolato di Telethon in vendita in molte attività commerciali e bar della città. L’evento clou è quello dell’11 dicembre, alle 18.00, al Palasport con la gara di Ballando con le Stelle. I biglietti si possono acquistare dalle associazioni che organizzano la manifestazione, da tutte le Stelle e i maestri e le maestre di ballo al costo di 10 euro per gli adulti, di 5 euro per i bambini e, come gli altri anni, si potrà optare per il biglietto “generoso” (25 euro o più a persona) che garantisce il posto in tribuna.