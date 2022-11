L’I.I.S. Adriano Olivetti di Orta Nova, selezionato tra 12 scuole pugliesi, partecipa al “Drones Beyond 2022”, organizzato dal Distretto Tecnologico Aerospaziale con il Comune di Bari e la Regione Puglia, il 18 novembre, in Fiera del Levante. “Drones Beyond 2022” è una iniziativa di trasferimento tecnologico, comunicazione ed animazione territoriale per presentare le sfide, i prodotti e le soluzioni dell’Urban Air Mobility (UAM), nuove forme di trasporto di merci e persone e di servizi innovativi che utilizzano veicoli aerei autonomi (comunemente noti come droni).

Le classi IVC e VC del Liceo delle Scienze Applicate avranno, quindi, modo di seguire convegni e seminari, dimostrazioni (in diretta e/o registrate) di missioni operative in ambito urbano e metropoltano e mostre statiche sulle nuove tecnologie e i mezzi delle città di domani (smart city).

Inoltre, potranno cimentarsi come neopiloti alla guida di mini droni nella gara “DB Racing”.

Docente referente dell’iniziativa la prof.ssa Paola Grillo. Docenti accompagnatori i professori Ciro Savino, Rosa Anna Terzulli e Marco Oliano.

“È importante per le scuole cogliere queste occasioni formative, in cui, attraverso il gioco e lo sport, siano presentate attività in grado di ispirare e stimolare la curiosità dei ragazzi e avvicinarli alle tecnologie e all’innovazione, sostenendo contestualmente l’eccellenza scientifica e tecnologica del sistema aerospaziale pugliese”, conclude la dirigente scolastica Maria Carbone.