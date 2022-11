Sul manto erboso del “Rocchi” di Viterbo, il Foggia non va oltre l’1-1 contro il Monterosi nella 15sima giornata di serie C, girone C. Equilibrio nel primo tempo, i padroni di casa vanno in vantaggio al 52′ con Cancellieri sugli sviluppi di un calcio di punizione. Il Foggia però reagisce e trova il pari con una zampata di Nicolao sette minuti dopo.

Con questo risultato, gli uomini di Gallo rimangono in zona playoff al decimo posto. Prossimo impegno, mercoledì alle 14.30 allo Zaccheria contro il Messina.