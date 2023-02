Archiviata la pratica Coppa Italia, il Foggia di mister Fabio Gallo per la ventottesima giornata di Serie C sfida la Juve Stabia, che sarà allo Zaccheria domani pomeriggio alle 14.30. I campani sono ottavi in classifica con 37 punti e sono alla ricerca del quarto posto. Dettaglio che aggiunge importanza alla sfida, come spiega anche il tecnico rossonero Fabio Gallo: “La classifica è corta quindi è un impegno da prendere con le molle, e sappiamo la qualità della Juve Stabia. È il terzo impegno in una settimana ma non cerco alibi. Abbiamo bisogno di freschezza cercando di mantenere un equilibrio per la squadra”.

Inevitabile ritornare sulla gara di Coppa, persa dal Foggia ai rigori. “Ho sentito tante cose dopo la gara con la Juve, non esiste nel mio vocabolario ‘abbassiamoci’. È tutto opinabile quello che viene detto soprattutto quando non si sa cosa viene detto all’interno dello spogliatoio – dice Gallo – Il nostro obiettivo ora è ottenere la posizione migliore in classifica poi alla fine del campionato tireremo le somme su dove saremo arrivati e su cosa dovremmo fare. Ringrazio i tifosi che sono stati presenti ad Alessandria che si sono fatti sentire per tutta la gara”