Rocambolesca vittoria dell’Asd Orta Nova che supera il San Marco 4-3 al termine di una sfida ricca di goal e fondamentale per sperare nella salvezza dopo 19 giornate del campionato regionale di Eccellenza. I padroni di casa sono stati sempre in vantaggio, chiudendo la prima frazione di gioco sul 2-1 grazie a Lamacchia e Valentino. Nella ripresa gli ortesi dilagavano ancora con Valentino e Nannola, per poi subire il ritorno dei garganici che accorciavano con due gol del bomber Salerno ma non riuscivano a completare la rimonta.

Non è invece un buon momento per l’A.C. Reali Siti che perde il delicato match con il San Severo vittorioso per 3-2. Due volte in vantaggio, i padroni di casa sono stati raggiunti e superati dagli ospiti, complice anche l’inferiorità numerica maturata nell’ultima parte della gara. Vantaggio dei verdi azzurri con Ramos, cui seguiva il pari del San Severo con Grumo. Ancora Ramos riportava avanti il Reali Siti che veniva raggiunto però su rigore da Grumo e superato da un goal di Di Schiena.

In Prima Categoria, perde 3-2 lo Stornarella sul campo della Polisportiva Sammarco che si impone nonostante l’ottima prestazione del biancoazzurro Amoruso, autore di una doppietta. In classifica, lo Stornarella è a due punti dalla zona playout.