Non è uno scherzo del martedì grasso di Carnevale. Fabio Gallo non è davvero più l’allenatore del Foggia. Lo ha comunicato lui stesso con un post apparso sui propri canali social. “Grazie di tutto”, è la frase con cui l’ex tecnico di Ternana e Potenza conclude la sua avventura in rossonero.

Un filmine a ciel sereno per alcuni, visto il buon andamento della squadra in campionato (quarto posto a 5 lunghezze dal Pescara che il Foggia ha battuto già per 4-0 in Abruzzo), mentre per altri le dimissioni sono figlie di alcuni dissapori con la società dopo il mercato di gennaio. Del resto, lo stesso Gallo aveva risposto seccatamente in una conferenza stampa alla domanda su possibili arrivi dal mercato degli svincolati: “Bisogna chiedere al direttore sportivo”, era stata la sua affermazione. Come a voler sottolineare che doveva essere lui a spiegare scelte e rinunce.

Sta di fatto che l’ambiente foggiano dovrà ora ricompattarsi in fretta per evitare di gettare al vento una stagione che ha ancora da dire.