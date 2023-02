Mario Somma si avvia a diventare il prossimo allenatore del Foggia. L’indiscrezione si fa ormai sempre più realtà: l’attuale commentatore di Rai Sport per le gare della Serie C guiderà il Foggia fino a giugno 2023 con opzione per il prossimo anno. Sembrano invece allontanarsi definitivamente le ipotesi Novellino e Calori, quest’ultimo accostato con particolare insistenza al Foggia nelle ultime ore.

Canonico, insomma, ha dato una accelerata improvvisa nella scelta del tecnico per dare alla squadra una guida già a partire dal derby di sabato pomeriggio ad Andria. L’ultima esperienza su una panchina di Somma è quella del Potenza nella stagione 2020/21, nella quale venne esonerato. Da due anni è opinionista e commentatore Rai.