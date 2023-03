Nella trentaduesima giornata di campionato il Foggia batte 1-0 il Monopoli e, complice la sconfitta del Pescara a Messina, torna terzo. Un derby non bellissimo, deciso dall’episodio del calcio di rigore segnato da Peralta. Foggia in campo con un inedito 3-4-3 con il trio Peralta-Beretta-Iacoponi in avanti, Frigerio e Petermann a centrocampo con Garattoni e Costa esterni e in difesa Kontek, Rizzo e Leo davanti a Thiam. Sceglie un 4-4-2 più prudente Pancaro con Pisseri tra i pali, linea difensiva composta da Viteritti, Mulé, De Santis, Pinto; in mezzo al campo Rolando, De Risio, Vassallo e Giannotti formano il quartetto mentre Starita e Fella compongono il terminale offensivo dei biancoverdi.

Primo tempo bloccato, serve un episodio per cambiare le cose. Accade al 32′ quando l’arbitro vede un tocco di mano in area monopolitana, dal dischetto Peralta è freddo e non sbaglia portando avanti i suoi. Il Foggia non rinuncia ad attaccare e al 37’ Frigerio da fuori per poco non trova il raddoppio mentre la reazione del Monopoli è tutta in una punizione di Pinto che finisce alta. Nella ripresa il Foggia regge bene gli attacchi avversari e rischia solo al 75′: Thiam esce come può per sventare un cross dalla destra, la palla finisce a Fella che a porta vuota coglie il palo. Gli attacchi monopolitani non producono effetti e allo Zaccheria è festa: il Foggia batte il Monopoli e torna terzo, sperando stavolta di restarci a lungo.