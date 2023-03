Sostenere la creazione di reti finalizzati a rafforzare i servizi per il lavoro, aumentando le capacità di intercettare le esigenze del territorio e favorire l’inserimento lavorativo e l’inclusione sociale di quanti vivono in condizioni di fragilità. Sono gli obiettivi principali di “Orienta_menti”, il progetto promosso dal Comune di Rocchetta Sant’Antonio attraverso l’avviso “Punti Cardinali: punti di orientamento per la formazione e il lavoro” della Regione Puglia, la misura strutturata a seguito del percorso partecipativo “Agenda per il lavoro 2021-2027” attivato dal Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione. L’iniziativa che prenderà vita nelle prossime settimane si svolgerà in partenariato con Euromediterranea, Medtraining, Altereco, Ortovolante, Kaleidos, Frequenze, Innovation data scs, organizzazione di volontariato l’Amico Enrico e Legacoop Puglia. Venerdì 17 marzo, alle ore 10.00, presso la sede della Biblioteca Comunale “Giovanni Libertazzi” (Via Francesco De Sanctis 1) si svolgerà un tavolo tecnico tra il Comune di Rocchetta Sant’Antonio ed i partner di progetto per la definizione delle attività da attivare, che puntano a fornire un reale sostegno anche alle categorie più svantaggiate, proponendo percorsi di cittadinanza attiva, di educazione alla legalità, di inserimento socio-lavorativo.

Le attività del progetto sono destinate a studenti di ogni ordine e grado, disoccupati e inoccupati, giovani con età tra i 15 e i 29 anni, famiglie, persone con disabilità, migranti, messi alla prova. I percorsi si svolgeranno presso la Community Library- Biblioteca comunale “Giovanni Libertazzi”, che si pone come polo di contatto con il territorio e come luogo di conoscenza, accoglienza e condivisione della memoria collettiva. Nello specifico, “Orienta_menti” prevede una serie di linee di intervento. Orientation Labs: laboratori di orientamento al lavoro, cittadinanza attiva, educazione alla territorialità, alla legalità. Per i ragazzi l’orientamento sarà mirato ad una continuazione professionale o del percorso di studi, mentre gli adulti svolgeranno laboratori volti al potenziamento delle competenze e creazione di impresa. Job Days, giornate dedicate al lavoro, occasioni di “incontro e confronto” con le aziende del territorio, con gli esperti. Saranno organizzate anche simulazioni di colloqui di lavoro individuali/di gruppo, laboratori per il rafforzamento delle soft skills, momenti in cui i giovani potranno proporre la loro idea imprenditoriale, con la possibilità di poter beneficiare di una fase di accompagnamento per la realizzazione della stessa.

Orientation Desk, uno sportello specialistico per l’orientamento scolastico e professionale in cui gli operatori offriranno informazioni/chiarimenti al cittadino, utili per richiedere informazioni e chiarimenti e scegliere percorsi in linea con le proprie attitudini, competenze e capacità professionali. Si rivolgerà anche a disoccupati e inoccupati di lunga durata, persone in condizioni economiche svantaggiate, o con un basso grado di scolarizzazione e qualificazione professionale, informandoli rispetto all’offerta formativa disponibile, alle politiche attive del lavoro