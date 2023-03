Con la delibera di giunta n° 1 del 04/01/2023 anche l’amministrazione comunale di Orta Nova ha aderito al bando regionale di “Luoghi comuni” promosso dalla Regione Puglia. L’obiettivo di questo bando è quello di dare nuova linfa a locali sottoutilizzati, appartenenti al patrimonio comunale, attraverso un finanziamento di 40.000 euro che servirà alle associazioni, che parteciperanno al bando regionale di assegnazione dei locali, attraverso un progetto che decideranno di candidare su come voler utilizzare i locali in questione, per poter ristrutturare i luoghi ammessi al finanziamento.

Il Comune di Orta Nova con la delibera sopracitata ha deciso di candidare due locali che meglio rispondevano ai requisiti richiesti dal bando in questione: l’immobile comunale sito in Corso Aldo Moro (ex democrazia cristiana); la casa delle associazioni sita in Piazza Frasca.

“Vi annunciamo che con determina 00027 del 20/03/2023 la Regione Puglia ha ammesso al finanziamento entrambe i locali. Una grande vittoria da parte dell’amministrazione Lasorsa, di Orta Nova ma soprattutto da parte di tutte le realtà associative che avranno la possibilità di rivalorizzare spazi pubblici per poter creare nuove situazioni di aggregazione di cui tutta la nostra comunità non potrà che trarne benefici”, commenta l’assessore alla Cultura e al Patrimonio Francesco Grillo.