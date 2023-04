Dopo le dimissioni di Mario Somma, il Foggia riparte da Delio Rossi. Il tecnico romagnolo si è presentato in conferenza stampa nell’anti vigilia della sfida a Messina: “Questa è stata una settimana particolare, fino a due giorni fa pensavo di andare al mare poi è arrivata la chiamata del Foggia a cui ho risposto presente. Non ho fatto trattativa, ho chiesto cosa potessero darmi. Ho solo aggiunto il vitto e alloggio. Io la vedo come la chiusura di un cerchio, sono arrivato qui che ero ragazzino. Foggia a me ha dato tanto, mi sembrava giusto mettermi a disposizione. Mi da’ fastidio che siano associate Foggia e la sua tifoseria a cose poco edificanti. Io so chi siete e vorrei che questi ragazzi vedessero tutte le cose belle. Farò il possibile perché i tifosi abbiano una squadra da rivendicare. Daremo il massimo. Ho firmato per le prossime partite e per il prossimo anno. A Canonico ho detto che non posso fare miracoli ma che posso metterci anima e corpo. L’unica possibilità che ho è lavorare sul campo e voglio essere messo nelle condizioni di sbagliare con la mia testa. La carriera non conta, il calcio è adesso e so in che realtà sono venuto. Mi auguro solo che abbiate un po’ di pazienza e fiducia. Dirò sempre quello che penso e il mio unico pensiero sarà il Foggia. I ragazzi si sono allenati con il loro preparatore, solo stamattina ho avuto il primo contatto con loro. La gara di domenica a Messina servirà a me come fotografia per decidere come mettere le mani. La società mi ha dato carta bianca e questo mi ha fatto piacere”.

Contro il Messina, Delio Rossi ha vinto 5 delle 9 sfide disputate in carriera. I siciliani, reduci dalla sconfitta contro la Turris nello scontro salvezza, si trovano in zona playout e non hanno la meglio contro il Foggia dalla stagione 2015/2016.