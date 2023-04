La doppia sconfitta dell’esordio in campionato (alla seconda giornata per i rinvii della prima) hanno portato a tante riflessioni in casa Fovea Embers. Un passo falso, quello contro la New Rimini, inaspettato, almeno nelle modalità in cui è avvenuto in Gara2. Molto più equilibrata e ben disputata Gara1.

“L’obiettivo è dimenticare quanto successo, facendone però tesoro”. Ne è convinto il presidente della squadra foggiana, Giovanni Vitrani che traccia la linea e mette un punto per ripartire. La stagione del baseball è appena iniziata e ci sono larghi margini di miglioramento in casa foggiana. In questo fine settimana è in programma la terza giornata del campionato di Serie B.

ASPETTI POSITIVI – “Siamo contenti della prestazione di Ciffo sul monte di lancio, avrebbe meritato la vittoria nella sua gara e, soprattutto, ha lanciato ben 8 inning e mezzo. Bene anche i giovanissimi provenienti dal settore giovanile. L’obiettivo resta quello di cominciare a vincere. Ci stiamo preparando con la consueta intensità”.

AVVERSARIO – L’avversario di domenica sarà il Rimini 86, altra squadra della città romagnola presente in questo campionato, ma con ben altre aspettative rispetto alla squadra affrontata sei giorni fa. Riminesi che arrivano a questo campionato da neopromossa dalla C e con una squadra giovane e di belle speranze.

RECUPERO INFORTUNATI – Infermeria piena in casa foggiana, con Panico, Colon Ventura e Spinapolice fermi ai box già dall’inizio della stagione. “Stiamo cercando di recuperarli – conferma Vitrani – speriamo di poter riavere subito almeno uno dei tre”

MALTEMPO – L’incognita più grande, però, rimane quella del maltempo. Anche per il prossimo fine settimana, così come per il primo, è prevista pioggia e le due partite potrebbero seriamente essere rinviate. I romagnoli, al pari della Fovea Embers a Potenza Picena due settimane fa, potrebbero essere costretti ad un lungo viaggio inutilmente. La FIBS non predispone, infatti, il rinvio preventivo elle gare se non in casi di allerta meteo di colore arancione.

LE ALTRE DEL GIRONE – New Rimini-Porto Sant’Elpidio, Potenza Picena-Torre Perdera e Cupra-Fano le altre tre doppie partite in programma in questo fine settimana.