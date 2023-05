Il Calcio Foggia 1920 comunica che a partire dalle ore 18:00 di venerdì 12 maggio 2023 saranno posti in vendita i tagliandi per la gara playoff Foggia-Potenza, in programma domenica 14 maggio 2023 alle ore 18:00 presso lo Stadio Pino Zaccheria. Al Foggia, per accedere alla fase nazionale dei playoff, basterà anche solo il pareggio in virtù del miglior posizionamento in classifica. Il turno si gioca su gara secca.

Prezzi

INTERO TRIBUNA CENTRALISSIMA € 50,00 TRIBUNA OVEST CENT. SUPERIORE € 35,00 TRIBUNA OVEST LAT. SUPERIORE € 30,00 TRIBUNA OVEST INF. CENTRALE € 25,00 TRIBUNA OVEST INF. LATERALE € 25,00 TRIBUNA EST € 18,00 CURVA SUD – CURVA NORD € 10,00

Al prezzo indicato bisogna aggiungere i diritti di prevendita.