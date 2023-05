Muore improvvisamente Giuseppe Calabrese, sindaco del Comune delle Isole Tremiti, a causa di un malore mentre si trovava si trovava nella capitale in occasione della consegna delle Bandiere BluAveva 66 anni ed era stato rieletto alla guida del Municipio delle Diomedee poco meno di un anno fa. Cordoglio da diversi esponenti del mondo politico di Capitanata. “Apprendo con tristezza la notizia della scomparsa del Sindaco delle Isole Tremiti, Giuseppe Calabrese – dice il Presidente della Provincia, Giuseppe Nobiletti – esprimo il cordoglio mio personale, e degli Enti che rappresento, alla famiglia Calabrese. Un esempio di grande impegno, passione e dedizione per la sua terra. Una immensa perdita per la comunità delle Isole Tremiti”.

Così l’europarlamentare pugliese di Forza Italia, l’on Giandiego Gatta. “Sono sconvolto per la scomparsa improvvisa del sindaco delle Isole Tremiti, Pinuccio Calabrese. Si susseguono, in queste ore, dolore e incredulità: Pinuccio per me non era solo un validissimo e appassionato amministratore, un esperto conoscitore della politica e delle sue dinamiche, era un amico. Un mio caro Amico. Con profondo dolore esprimo vicinanza alla sua famiglia e a tutta la comunità delle Diomedee, che oggi perde un riferimento tanto importante. Sono senza parole, è una giornata tristissima. Non dimenticherò mai il mio grande amico Pinuccio”. Si associa al dolore anche il commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis, e del vice commissario, il sen Dario Damiani: “Siamo profondamente colpiti e addolorati dall’improvvisa scomparsa del sindaco delle Isole Tremiti, Giuseppe Calabrese, al quale ci legava da anni una sincera amicizia. Un malore lo ha portato via in un momento di gioia per la terra che tanto amava, la consegna ieri a Roma delle Bandiere Blu. Un riconoscimento meritato grazie al grande lavoro di valorizzazione delle meravigliose Tremiti svolto dalla sua amministrazione in questi anni, con passione e impegno. Ci stringiamo ai suoi familiari, ai quali porgiamo il nostro sentito cordoglio”.