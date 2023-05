Quarto appuntamento della Rassegna Culturale “Leggo, Ergo Sum” dell’I.I.S. “Adriano Olivetti” per il “Maggio dei Libri”, con il patrocinio del Comune di Orta Nova e in collaborazione con il Gruppo di Lettura “Gli Spaginati” di Stornarella. Oggi alle ore 18 al Palazzo ex Gesuitico di Orta Nova, ci sarà come ospite Florisa Sciannamea, docente di Storia dell’Arte, della Moda e del Costume, fashion designer e organizzatrice di eventi quali sfilate e mostre, progetti legati alla solidarietà, installazioni tessili-cartacee ed esposizioni. Da diversi anni pubblica narrativa per adulti e storie per l’infanzia e l’adolescenza, illustrando personalmente i suoi libri e disegnando copertine per molti scrittori italiani e stranieri. Numerosi i riconoscimenti e i premi ricevuti in Italia e all’estero. “Il Corpo come Opera d’Arte – vestirsi, spogliarsi e travestirsi” è il titolo del suo intervento.

Dialogheranno con Florisa Sciannamea gli studenti e le studentesse dell’Olivetti. Ai partecipanti che ne faranno richiesta verrà rilasciato un attestato di partecipazione, valido ai fini formativi. Coordinamento organizzativo: Paola Grillo, Arturo Gianluca Di Giovine, Elsa Renzulli, Daniela Iannuzzi. La Dirigente Scolastica è la professoressa Maria Carbone.