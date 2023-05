A San Severo violata la Casa Comunale di Palazzo Celestini, la casa di tutti i cittadini. Ignoti nella notte sono penetrati da un ingresso secondario e si sono introdotti principalmente nella Sala Consiliare Luigi Allegato che risulta essere stata vandalizzata. Sono stati portati via il personal computer – che consente lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale – alcuni monitor per pc, un monitor che permette di visualizzare le riprese video delle sedute consiliari e le votazioni per i punti posti all’ordine del giorno, mentre un altro monitor è stato divelto e risulta essere gravemente danneggiato.

Nella storia della Città di San Severo è la prima volta che si registra tale gravissimo accadimento. I vertici dell’Amministrazione Comunale hanno tempestivamente informato il Prefetto di Foggia Valiante ed il Questore di Foggia Rossi. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale che ha acquisito i filmati del sistema di videosorveglianza.