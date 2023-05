La Questura di Foggia in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale, sin dalla primavera dello scorso anno, ogni giorno nelle ore diurne e notturne, predispone specifici servizi interforze di controllo straordinario del territorio al fine di prevenire e contrastare fenomeni di illegalità che si possono verificare nelle zone del centro cittadino foggiano.

In particolare, i servizi vengono concentrati soprattutto nelle aree a maggiore vocazione aggregativa e in quelle ove i cittadini segnalano particolari fenomeni di criminalità diffusa e abusivismo commerciale:

– Zona “Centro Storico” che ricomprende Piazza Cesare Battisti, Piazza Mercato, Piazza Cattedrale, Via Arpi e Piazza XX settembre;

– Zona “Quartiere Ferrovia” meglio individuato nell’area ricomprendente il nodo-intermodale “RUSSO” (snodo di arrivo e partenza di autobus diretti sia in Italia che in paesi esteri) la stazione ferroviaria, piazza Vittorio Veneto, viale Manfredi, Viale XXIV maggio, via Bainsizza, via Monfalcone, via Montegrappa, via Monte Sabotino, via Piave, via Isonzo, via Podgora;

Oltre alle aree insistenti nel centro cittadino, i servizi vengono predisposti anche nelle zone più decentrate quali “Quartiere Candelaro”, “Parco San Felice”, “Città del Cinema” e “Macchia Gialla”.

Le attività operative sopracitate hanno portato al conseguimento di importanti risultati:

Gennaio – maggio 2023:

– Persone identificate n. 9.457

– Veicoli controllati n. 4.560

– Perquisizioni effettuate n. 49

– Sanzioni al CdS elevate n. 482

– Veicoli sequestrati n. 3

– Locali commerciali controllati n. 117

– Sostanza stupefacente sequestrata g. 265,4

Negli ultimi giorni l’area di Piazza Mercato è stata particolarmente attenzionata e ciò ha consentito di segnalare giovani in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente oltre ad una persona in possesso di un coltello.I servizi di controllo del territorio effettuati dalle Forze di Polizia continueranno senza soluzione di continuità.

