Brutto atto vandalico e intimidatorio ai danni del vice sindaco di Carapelle, Ulderico Spinapolice, cui è stata incendiata l’auto nei pressi della sua abitazione.

“Al supereroe, al coraggioso, all’uomo buono che ha causato tutto questo voglio dirgli solo una cosa – commenta Spinapolice -. A pochi metri dalla macchina dorme mio figlio, al piano superiore viva una famiglia di persone per bene. Non ti odio e non ti porto rancore per un solo motivo, non sarò io a giudicarti ma chi giudicherò me e te. Ricordati che un giorno ci presenteremo davanti a chi giudicherà che uomini saremo stati in questa vita”.