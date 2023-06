Il 9 giugno la Mammomobile della ASL Foggia ha fatto tappa a Castelluccio Valmaggiore, accolta in Piazza Marconi dall’assessora Maria L’Erario e dal vigile urbano Carlo Riccio.

Lo staff, composto dai medici TSRM Feliciana Cavalli e Sabrina Lioce, con il coordinatore Rosario Mancini e dai medici del Centro Screening Enza Pia Palma e Luigi Simone, con la direzione di Giovanni Iannucci e con il coordinamento di Elvira Sparacia, oltre che dal responsabile della logistica Luigi Carlone, ha garantito controlli a circa 40 donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni, di Castelluccio Valmaggiore e residenti a Celle San Vito e Faeto.

“Abbiamo accolto con entusiasmo l’intervento dei medici e dei dirigenti ASL, che ringraziamo – sottolinea il sindaco Pasquale Marchese – perché garantiscono un servizio fondamentale per la cittadinanza. La diagnosi precoce – come è noto – permette di aumentare il numero di tumori identificati ai primi stadi di sviluppo della malattia, quando il trattamento ha maggiori probabilità di essere efficace e meno invasivo. È, dunque, particolarmente importante sottoporsi a indagini di prevenzione con serenità, usufruendo di questo prezioso servizio della nostra ASL che porta lo screening a domicilio anche nelle zone remote. Il tumore del seno colpisce una donna su otto. In molti casi, però, si può prevenire: ecco perché occorre diagnosticare in fasi molto precoci”.