Anche il Polo Biblio-Museale di Foggia aderisce alle Giornate Europee dell’Archeologia, in programma dal 16 al 18 giugno 2023, un’iniziativa coordinata dall’INRAP, Istituto Nazionale Francese di Ricerca Archeologica Preventiva. Visite guidate e laboratori per tutta la famiglia si terranno presso il Museo del Territorio, in via Arpi 155 a Foggia, struttura del Polo istituito dalla Regione Puglia. Ricco il programma delle attività.

Si comincia venerdì 16 giugno, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 con le visite guidate delle diverse sale espositive. Identica mattinata anche per sabato 17 giugno, con l’aggiunta di una visita guidata e del laboratorio, per grandi e piccoli, dal titolo Un archeologo in città, a partire dalle ore 18.30.

Domenica 18 giugno, apertura straordinaria, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 per visite libere, mentre alle ore 18.30 le visite saranno guidate e seguirà il laboratorio “Un archeologo in città”.