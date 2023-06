Il killer dei vigneti, la Peronospora, sta distruggendo gran parte dei raccolti 2023 e in molti casi impedirà di raccogliere l’uva. Gli agricoltori si sono mobilitati, hanno chiesto l’aiuto dei parlamentari e della Regione. Nei 5 Reali Siti, dopo gli incontri informativi a Orta Nova e Stornara, è la volta di Carapelle, che martedì 20 giugno alle 18, in aula consiliare, ospiterà gli agricoltori e le istituzioni politiche per fare il punto della situazione per ciò che riguarda la richiesta dello stato di calamità e per informare la cittadinanza sulle iniziative delle senatrici Gisella Naturale e Anna Maria Fallucchi e dei deputati Lovecchio e Lasalandra, che hanno chiesto un incontro all’assessore regionale Pentassuglia e inoltrato interrogazioni parlamentari.

All’incontro carapellese saranno presenti il sindaco Umberto Di Michele, il neoeletto presidente di Coldiretti Provincia di Foggia, Mario De Matteo, l’assessora comunale alle politiche agricole Sabrina Gioseffi e la consigliera Marica Masucci, oltre ai sindaci dei Comuni dei 5 Reali SIti. Modera il giornalista Piero Russo. L’incontro sarà aperto a tutti.