L’amministrazione comunale informa i cittadini e gli interessati che si è riunita la commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di due posti di agente di polizia municipale a Carapelle. La commissione è composta dal presidente dott.ssa Giulia Lacasella (segretaria comunale), dai comandanti di polizia locale dott. Vincenzo Losito e dott. Luigi Del Giudice, dal docente esperto in scienze motorie, prof. Angelo Vece e dall’agente di polizia locale, sovr. Valerio Accettulli.

I candidati ammessi dovranno presentarsi mercoledì 28 giugno alle ore 9 al campo sportivo “Fanelli” di Orta Nova, muniti di idoneo abbigliamento sportivo, documento di riconoscimento e certificato di idoneità alla pratica agonistica dell’atletica leggera.

La prova consiste un una corsa sulla distanza di 1000 metri nel tempo massimo (4 minuti e 40 secondi per gli uomini e 5 minuti e 30 secondi per le donne). La successiva prova, per chi supera quella di efficienza fisica, consisterà in una prova scritta, nei giorni e nelle sedi che verranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Carapelle (www.comune.carapelle.fg.it) nella sezione Concorsi, Bandi e Avvisi, su “Amministrazione Trasparente” – Bandi di Concorso.