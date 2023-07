A partire da oggi e per qualche giorno, la villa comunale di Carapelle resterà chiusa. Grazie al progetto “Luoghi Comuni” si stanno effettuando lavori per migliorarne le condizioni e renderla fruibile a tutti nel migliore dei modi. In particolare, verranno ridipinte le pareti dei bagni pubblici, che saranno bonificati. Verranno inoltre predisposti i servizi di videosorveglianza ed eseguito un upgrade delle aree adibite a parco giochi all’interno della villa. “Qualche giorno di pazienza e la villa tornerà a disposizione meglio di prima”, dicono dal Comune.

comunicato stampa