E’ arrivata la sentenza del Consiglio Federale della Figc. Lecco ammesso al prossimo campionato di Serie B, Reggina e Siena fuori (rispettivamente dalla B e dalla C). Ora ci sono 48 ore per fare ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.

Resta da capire ora come si muoverà il Foggia, ancora in silenzio dopo quanto accaduto in questi giorni ma con il patron Canonico che aveva annunciato di voler parlare proprio dopo il Consiglio Federale di oggi.