È un programma estivo molto allettante quello previsto ad Ordona. Dal teatro alla musica, dalle rassegne enogastronomiche alle feste religiose, dall’ intrattenimento per i più piccini alle tradizioni musicali pugliesi, ce n’è davvero per tutti i gusti. “Abbiamo pensato ai nostri concittadini che resteranno a Ordona durante l’estate – ha detto la prima cittadina Adalgisa La Torre – ma anche al pubblico della provincia e delle regioni limitrofe, che raggiungono il nostro paese per ammirarne le bellezze e possono restarci anche per le attrazioni estive. È un programma che accontenta tutti e che porterà a Ordona tanti spettatori. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito, quindi attendiamo i visitatori con l’accoglienza che ci contraddistingue da sempre”. “Devo ringraziare – ha aggiunto la sindaca – Don Silvio e il Comitato Feste San Leone per il grande lavoro che stanno svolgendo, i cittadini ordonesi per il loro contributo e i tanti imprenditori che anche quest’anno sono stati propositivi e generosi”.

Se si entra nel vivo della programmazione estiva, il 29 luglio si incomincia con lo sport dell’Herdonia Summer League by night “Memorial Mimmo Addamiano”, un torneo di calcio a 6 che si svolgerà al campetto dell’ oratorio “Don Bosco”.

Il 4 agosto la tradizione culinaria ordonese torna con la sagra dei “cing’l e ruc’l”, la pasta tipica dei Cinque Reali Siti con la principessa delle erbe spontanee del Tavoliere, la rucola. Tra un buon piatto, un bicchiere di vino e l’animazione, sarà una splendida serata in via Metta.

Da non perdere, il 5 agosto, la prima edizione del Festival delle Arti all’anfiteatro comunale di via dei Mille

con il concerto dei “Maiali volanti” (Pink Floyd Tribute band): sul palco Matteo Fioretti, Fabio Scagliozzi, Jon Trip e Piero Dalla Zeta. Il giorno successivo è la volta della festa per bambini “Giochi-AMO con San Leone”, con gonfiabili, trucca bimbi, palloncini, bolle di sapone, area food (zucchero filato, pop corn, hot dog, crepes nutella) (piazza Paolo VI, ore 19,30).

Il 7 agosto è prevista la sagra della porchetta, con vino e birra alla spina e l’animazione (ore 20:30, via Metta). L’8 agosto saranno celebrate le funzioni religiose per la solennità di San Leone Vescovo, patrono di Ordona.

Si va in scena, invece, il 9 agosto con due artisti foggiani, Fabio Conticelli e Dino La Cecilia, reduci dalle finali di Zelig e che fanno ritorno nella loro terra con “Il medico dei pazzi” a cura della Compagnia teatrale “Palcoscenico”, promossa da Bellavita Eventi. È un remake della celebre commedia teatrale di Eduardo Scarpetta, più volte in scena e sugli schermi con nomi del calibro dei De Filippo, Totò, Aldo Giuffrè, Pupella Maggio e magistralmente interpretata a Ordona dalla compagnia foggiana. Appuntamento alle 21,30 in Piazza Aldo Moro). I grandi spettacoli continuano il 10 agosto con il Musical “Disney 100” a cura della Compagnia “Crew Slup”, oramai regina delle commedie musicali e che con la sua accademia sta scoprendo decine di talenti in tutto lo Stivale.

Per tutti gli amanti del freestyle, l’11 agosto ad Ordona arriverà lo Shade Summer Tour 2023 con Crytical e Dj Comollo di Radio 105 (ore 21,30, Piazza Aldo Moro): il re del freestyle sta portando la sua energia e la sua nuova musica in giro per tutta l’estate 2023 e non poteva non passare per Ordona.

A seguire, uno spettacolo di fuochi pirotecnici in viale Pietro Mennea).

Il 12 agosto si ballerà la pizzica tarantina con il gruppo “Terraross”, che da anni riempie le piazze italiane con le sue sonorità. Sempre nella stessa serata, percorso enogastronomico alle 21 in Piazza Aldo Moro.