Anche Carapelle sarà tappa di “Diritti Itineranti”, l’iniziativa lanciata da CGIL Foggia e dei 5 Reali Siti SPI CGIL, Patronato INCA e CAAF CGIL Puglia che si propone di portare informazioni sindacali, previdenziali e fiscali nei comuni del 5 Reali Siti. “Diritti itineranti” sarà a Carapelle il 21 luglio. “Abbiamo deciso di lanciare questa importante iniziativa sindacale – spiegano i responsabili delle cinque sigle – Carmeno, Calamita, Ciampolillo, Iacovelli e Stanco – in virtù della necessità di fornire informazioni, dare tutele e fare sindacato per i cittadini e i lavoratori di questa area geografica. Questa sarà solo la prima di tante che vedranno il sindacato confederale impegnato nel girare il territorio di Capitanata; la nostra considerazione è che per rivendicare diritti bisogna essere consapevoli di averli ed proprio per questo che all’azione sindacale di tutela collettiva sarà affiancata quella di tutela individuale previdenziale e fiscale e di informazione attraverso il nostro fare sindacato di strada”.

Lo sportello mobile stazionerà dalle 18 alle 20 davanti al Comune e sarà operativo al pari di un’ufficio, vi sarà la possibilità di avere informazioni sindacali, di stampare estratti contributivi, di fare verifiche e proiezioni pensionistiche, di verificare problematiche fiscali e tanto altro ancora