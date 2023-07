La battaglia sul prezzo del grano duro riconosciuto ai produttori e sull’autenticità della filiera grano-pasta italiana continua. Venerdì 28 luglio 2023, alle ore 11, nella sede di CIA Agricoltori Italiani di Capitanata, in via Piave 34/i a Foggia, l’organizzazione guidata regionalmente dal presidente Gennaro Sicolo terrà una conferenza stampa per illustrare ai giornalisti le prossime iniziative di una campagna che, finora, ha coinvolto circa 500mila cittadini in Puglia e in tutta Italia, con l’adesione alla piattaforma di proposte CIA da parte dell’ANCI Puglia, gli ordini del giorno e le deliberazioni di 30 comuni pugliesi, la raccolta di 51mila firme e il sostegno di diverse associazioni di consumatori. Saranno illustrati anche gli impegni assunti dal ministro Lollobrigida nell’incontro che si è svolto nella sede del Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare. Alla conferenza stampa saranno presenti Gennaro Sicolo, presidente di CIA Puglia, e i dirigenti provinciali delle differenti aree territoriali dell’organizzazione.