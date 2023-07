A Stornara hanno smentellato le baracche del cosiddetto «ghetto dei bulgari». Le famiglie che le abitavano hanno già trovato sistemazione nella nuova foresteria, già allestita e in cui si sono trasferiti.

“Come promesso nei mesi scorsi, l’impegno politico mio e di tutta l’amministrazione è stato mantenuto – afferma il sindaco di Stornara, Roberto Nigro -. Finalmente il “ghetto” in località Contessa è stato smantellato. 106 famiglie, censite e in regola, saranno trasferite nei nuovi alloggi temporanei dell’area in zona Visciolo. I nuovi 28 container, a norma e contenenti tutti i servizi di base, garantiranno una dimora dignitosa a queste persone e soprattutto non sarà tollerata alcuna situazione di illegalità. Come primo cittadino ho garantito da subito il buon fine dell’operazione, mettendoci la faccia e muovendomi sempre in prima linea”.