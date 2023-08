I festeggiamenti civili in onore dei Santi Patroni San Francesco da Paola e Maria S.S. della Stella di Stornarella, organizzati dal Comitato Festa Patronale e dall’Amministrazione comunale, si terranno nei giorni 12 – 13 – 14 e 15 agosto.

Il 12 agosto dopo la Celebrazione Eucaristica e la processione, in Piazza Umberto I, assisteremo al rinomato Gran Concerto Bandistico Città di Lanciano con un galà lirico-sinfonico. Il 13 agosto, sempre in Piazza Umberto I, a partire dalle ore 22:00, la Grande Orchestra Italiana ci regalerà una serata dedicata alla musica italiana e non ed ai successi della canzone classica napoletana. Il 14 agosto, si svolgerà la 10° edizione della NOTTE BIANCA di Stornarella: si inizia in Piazza Umberto I alle ore 22,00 con lo spettacolo AlterMATIA, cover band dei Matia Bazar con la splendida voce di Angela Teneriello; la serata continuerà in Corso Garibaldi con dj set, musica, spettacoli, animazione e balli, ospite NEJA, la regina della musica dance degli anni ‘90 e 2000 che, con i suoi successi internazionali, farà ballare il pubblico per tutta la notte;

Il 15 agosto, dalle ore 21.30, il grande concerto dei NOMADI che, con il loro tour storico, festeggeranno i sessanta anni di successi, confermandosi come uno dei più longevi complessi musicali al mondo.