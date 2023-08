In attesa di conoscere il proprio destino sul ricorso alla giustizia amministrativa per la B, e a poche ore dal debutto ufficiale in stagione contro il Catanzaro in Coppa Italia, si registra un tris d’acquisti in casa Foggia. A titolo temporaneo dall’Empoli FC i rossoneri si sono assicurati le prestazioni sportive di Alessio Rossi fino al 30 giugno 2024. ossi, centrocampista nato a Cecina (LI) il 03 dicembre 2003, cresce nel settore giovanile dell’Empoli per poi fare il debutto nella scorsa stagione tra i professionisti vestendo la maglia del San Donato Tavarnelle in Serie C con la quale colleziona 28 presenze, 1 gol e 4 assist.

Il Foggia comunica inoltre di aver acquisito a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Andrea Marino dalla S.S. Lazio. Marino, centrocampista nato il 23 aprile del 2001 a Ciriè (TO), cresce calcisticamente nelle giovanili del Torino, nel Giugno del 2018 passa alla Salernitana per poi approdare nelle file giovanili della Lazio proprietaria attuale del cartellino.

Infin, il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito dall’FC Internazionale le prestazioni sportive del calciatore Jacopo Martini a titolo temporaneo. Martini, centrocampista classe 2004 nato a Verona, cresce calcisticamente nelle giovanili del Chievo, facendo tutta la trafila nel club clivense per poi essere acquistato dall’Inter nell’estate del 2021, la società nerazzurra lo giro in prestito alla Spal, dove Martini vince il tricolore U18. Nella stagione appena trascorsa il centrocampista torna alla Primavera dell’Inter. Il neo-acquisto rossonero è nel giro della nazionale italiana minore, collezionando varie presenze tra U17 e U18.