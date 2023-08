I componenti del nucleo Ecologia della Polizia locale di Foggia hanno tratto in salvo una tartaruga rinvenuta grazie alla segnalazione di alcuni cittadini in viale Pinto a Foggia. Forse smarrito, il rettile rischiava di finire sotto un’automobile ma questo pericolo è stato scongiurato. La Polizia Locale ha intrapreso doverose indagini per risalire al proprietario ma senza alcun riscontro concreto. La tartaruga, affettuosamente chiamata Gaetana, dai colleghi del nucleo Ecologia adesso sarà portata presso il centro faunistico di Bitetto.

Dall’inizio dell’anno ad oggi, sono decine gli animali salvati dalla Polizia Locale. Per la stragrande maggioranza si tratta di rondoni ma sono stati recuperati e salvati anche due gufi ed un camaleonte. Adesso stanno tutti bene sempre presso il Centro di Bitetto