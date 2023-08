Il Calcio Foggia 1920 fa il punto della situazione rispetto ad alcune vicende legate al club rossonero. Una di queste riguarda Marco Frigerio, uno dei ‘big’ rossoneri su cui si stanno concentrando le maggiori voci di mercato. “Per Frigerio, attualmente nostro tesserato, non sono arrivate proposte idonee. Perciò, qualora nelle prossime ore la situazione rimanesse tale, gli verrà proposto un rinnovo di contratto – dicono dal Foggia -. La società precisa inoltre che sta lavorando alacremente per portare a Foggia altri nuovi innesti di categoria utili a completare la rosa guidata da mister Cudini che, quotidianamente, sta lavorando per prepararsi ad affrontare la nuova stagione”.

Sempre dal mercato, i rossoneri annunciano di aver acquisito a titolo temporaneo, con la formula del prestito secco, le prestazioni sportive del calciatore Mattia Fiorini dell’ACF Fiorentina. Fiorini, centrocampista nato il 31 marzo 2001 a Bagno a Ripoli (Fi), cresce calcisticamente nelle giovanili della Fiorentina con cui ha vinto, per tre anni consecutivi, la Primavera Tim Cup in veste di capitano. Ha collezionato oltre cento presenze con la maglia viola dove ha ricoperto anche il ruolo di difensore. Nelle ultime due stagioni ha giocato in prestito al Fiorenzuola in Lega Pro collezionando 33 presenze, 1 gol e due assist. Fiorini vanta anche ben 25 presenze nella nazionale Under 17.

Sullo sfondo c’è la data del 29 agosto, in cui si saprà l’esito del ricorso del Foggia su una eventuale ammissione in B. “Ricordiamo che la dirigenza, coadiuvata da un team di esperti, si sta adoperando per provare a chiudere, a nostro favore, la battaglia legale che ci vedrà tra i protagonisti, il prossimo 29 agosto, davanti al Consiglio di Stato. Si tratta di una lotta che deve vederci tutti uniti con un unico cuore: quello rossonero”, scrivono dal Foggia Calcio.