Torna ‘Dalla Terra alla Tavola’, quinta edizione della festa del Grano Arso di Carapelle. Il 3 settembre alle 21, in piazza Giovanni Paolo II, la sagra si aprirà con un convegno sulla storia del grano arso e della sua evoluzione e rivoluzione culinaria in enogastronomia, che sempre di più utilizza il grano tostato per pietanze e ricette tradizionali e innovative.

Interverranno Umberto Di Michele, sindaco di Carapelle; Rosa Barone, assessore regionale al welfare; Walter Stramaglia, presidente Pro Loco Carapelle; Annalisa Grana, chef e sommelier; Johnny Rinaldi, maestro pizzaiolo; Rocco Naviglio, maestro gelatiere. Modera il giornalista Piero Russo.

A seguire, degustazione dei Cingoli e di altri prodotti a base di Grano Arso, poi la musica di Antonio Da Costa & la Banda du Sol. La sagra del grano arso è organizzata dalla Pro Loco di Carapelle, col patrocinio del Comune.